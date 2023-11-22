تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 10 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطًا بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، خلال حملة شنتها الوحدة برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز الشرطة، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

التعامل بحسم مع المخالفين

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين ووقف أي مخالفات تهدد الأراضي الزراعية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي، لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فورًا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

التعامل الفوري مع المخالفين وفقًا لأحكام القانون

وشدّد المحافظ، على التعامل الفوري مع المخالفين، والإزالة في المهد لأي تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.