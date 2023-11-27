متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية للجمهور لاختيار قطعة شهر ديسمبر

عرض متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، 3 قطع أثرية، للتصويت لجمهور المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك تحت شعار «أنت من تقرر» لاختيار القطعة المميزة لشهر ديسمبر 2023.

متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية لاختيار قطعة شهر ديسمبر

ويتم عرض القطعة الأولي وهي عبارة عن قطعة فريدة من النسيج علي خلفية حمراء تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلي مصر في الوسط وداخل إطار مربع تمتطي السيدة العذراء مع -هالة تحيط رأسها- الحمار وتحمل السيد المسيح وخلفها يوجد مبنى وبجانب العذراء يوجد شخصان أحدهما على الأرجح هو القديس يوسف والآخر سالومي ابنة عم السيدة العذراء ووصيفتها، المشهد المركزي محاط بثمانية شخصيات، أربعة يقفون والأربعة الآخرون يمتطون الحيوانات عند الزاوية، وهي مصنوعة من الكتان وترجع للقرن 8-9 الميلادي.

أما القطعة الثانية فهي عبارة عن لوحة من النسيج مستطيلة الشكل مشغولة بخيوط السيرما متعددة الألوان تتوسطها القديسة دميانة تحمل بيدها اليسرى «سعف النخيل» الذي يرمز فى الفن القبطي إلى النصر، القديسة داخل إطار يوحي بأنّه واجهة معمارية لكنيسة يعلوها قباب على هيئة الصدفة رمز «الولادة الجديدة» يعلوها شكل الصليب اليوناني ذات الأطراف المزهرة.

بينما القطعة الثالثة فهي عبارة عن مبخرة من البرونز تُستخدم لحرق البخور بالطقوس الكنسية أو المنزلية، حافة المبخرة بها ثلاث عروات تستخدم للتعليق بالسلاسل أما البدن مزين بمناظر تُمثل مشاهد من حياة السيد المسيح بما فى ذلك الميلاد والصلب، أما داخل تجويف قاعدة الإناء فمزين بزخرفة الصليب اليوناني المزهر.

معلومات عن مسابقة «أنت من تقرر»

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، أنّ مسابقة «أنت من تقرر»، يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأوضح «فريد»، أنّه تم هذا الشهر عرض 3 قطع أثرية لاختيار القطعة المميزة لشهر ديسمبر لعام 2023 لعرضها لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.