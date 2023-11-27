الجيش الأمريكي يدفع بحاملة طائرات لمياه الخليج بعد احتجاز سفينة.. عاجل

بعد ساعات من احتجاز مسلحين مجهولين ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات «أيزنهاور» أكملت عبورها مضيق هرمز في 26 نوفمبر لدخول مياه الخليج من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بحسب ما جاء في بيان رسمي، نشر عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس».

ما قصة حاملة الطائرات أيزنهاور؟

ووفقا للبيان، فإن حاملة الطائرات أيزنهاور التي رافقها في مياه الخليج طراد الصواريخ الموجهة «يو. إس. إس. فلبين سي»، ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة، ستقوم بدوريات في الخليج من أجل دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.

يأتي دخول حاملة الطائرات لمياه الخليج في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون قولهما أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيمياويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وحرة.

وأضاف أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السفينة "ماسون" ساعدت في ضمان سلامة الناقلة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز.

بداية القصة

وتعود بداية القصة إلى احتجاز مسلحين مجهولين في وقت سابق من الأحد، ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن؛ ليقول مسؤول عسكري أمريكي إن مسلحون مجهولو الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن وسيطروا عليها، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها في وقت سابق شركة للأمن البحري.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "هناك مؤشرات إلى أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة "ام في سنترال بارك" في خليج عدن في 26 نوفمبر"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع من كثب".