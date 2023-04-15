وثائق سرية: تحليق بالون صيني فوق حاملة طائرات أمريكية

أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلا عن وثائق أمريكية سرية تم تسريبها على الإنترنت، إلى تحليق منطاد صيني فوق حاملة طائرات أمريكية، في المحيط الهادئ، فيما تحطم آخر في بحر الصين الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان المدعي العام الأمريكي والمدعي العام ميريك جارلاند، قال في قوت سابق، إن الجندي في الحرس الوطني للقوات الجوية جاك تيشيرا اعتقل، أمس الاول الخميس فيما يتعلق بتسريبات الوثائق السرية، فيما يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما إذا ثبتت إدانته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتضمنت الوثائق السرية، معلومات استخبارية سرية حول الصين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت سابق، قالت السلطات في «بكين»، إن معاقبة واشنطن لشركات الصين بسبب العلاقات مع روسيا ستؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مشيرة إلى أن بلادها ستحمي بشدة حقوق ومصالح الشركات المعاقبة من «واشنطن».

التجارة الصينية تطالب «واشنطن» بالتوقف عن قمع شركاتها

وطالبت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن قمع شركاتها، رافضة عقوبات «واشنطن» الموقعة على بعض الشركات والتي لا تستند إلى أسس قانونية دولية ولم يصرح بها مجلس الأمن الدولي.

ويوم الأربعاء الماضي، فرضت «واشنطن» عقوبات على 120 فردا وكيانا بينها شركة مقرها في الصين لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة على «موسكو».

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها تعد أمثلة نموذجية للعقوبات الأحادية الجانب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.