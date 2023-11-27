شريف منير يروي تفاصيل لحظة وفاة طارق عبد العزيز: مات على إيدي

كشف الفنان شريف منير، كواليس وفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا فجأة ودون سابق إنذار ودون أن يشكو من أي أمراض وذلك عن عمر 55 عامًا.

شريف منير: طارق عبد العزيز كان في قمة نشاطه وحيويته قبل وفاته

ورحل طارق عبد العزيز، أمس، في أثناء تصويره أحد مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، وذلك ما كشفه الفنان شريف منير في مداخلة تلفزيونية، إذ قال إن طارق كان في قمة نشاطه وحيويته أثناء تصوير مشهد يجمعهما ومعهما فنانة شابة تُدعى نانسي عبد العزيز، وكان من المفترض أن تطرق نانسي باب الفيلا، ويذهب طارق لفتح الباب كما هو مكتوب في السيناريو، لكن فجأة تقدم نحوي طارق وسند يده على كتفي وأخبرني: «مش قادر أقف على رجلي».

وأضاف «منير»: «شوفت لونه بيروح وسند دماغه عليا جسمه كان ساقع وحاولت أدلكله قلبه، وحاولت أسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة، وقمنا بنقله لأقرب مستشفى، وعند وصولنا لمستشفى الشيخ زايد أخبرنا الطبيب بأنه توفى، ما أصابني بصدمة شديدة»، مضيفًا: «حسيت الدنيا متستاهلش حاجة».