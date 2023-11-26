كواليس المكالمة الأخيرة بين طارق عبد العزيز وصابرين: «ماكنش مبسوط»

كشفت الفنانة صابرين، كواليس المكالمة الأخيرة التي جمعتها بالفنان طارق عبد العزيز، قبل يومين من وفاته عصر اليوم الأحد نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

وكتبت صابرين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح، وكنت بتقولي إنك مضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوز تكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو».

وتابعت الفنانة صابرين عن طارق عبد العزيز: «هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله.. عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنك دلوقتي مبسوط بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه.. روح يا طارق عند اللي إن شاء الله هتسعد بجواره ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب خلق الله ياه علي الوجع ربنا يصبرنا جميعًا».