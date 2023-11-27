كواليس آخر لقاء تليفزيوني لـ طارق عبد العزيز قبل عرضه بساعات

تعرض شبكة تليفزيون الحياة، آخر لقاء تليفزيوني للفنان طارق عبد العزيز، أجراه قبل وفاته بأسابيعٍ قليلة مع الإعلامي عمرو الليثي، ومن المُقرر أنّ يُعرض لأول مرة خلال حلقة اليوم الاثنين، في برامج «واحد من الناس» في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أسرار في حياة الفنان طارق عبدالعزيز

وتشهد الحلقة حوارا بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي ، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر سوهاج وبزملائه في الوسط الفني، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية.

وفي سياق آخر، كشف مصطفى ياسين، رئيس تحرير البرنامج، كواليس تلك الحلقة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «صديقي الجميل طارق عبد العزيز كان ضيفنا في برنامج واحد من الناس علي قناة الحياة منذ اكثر من شهر، وكان من المقرر عرض الحلقة فور تصويرها إلا أن حرب غزة جعلتنا نؤجلها، وهي الحلقة التي تحدث فيها عن مرضة وعن اللحظات الصعبة التي عاشها قبل وبعد العملية الجراحية التي أجراها في القلب».

وأضاف «وكان معنا في الحلقة الطبيب المعالج طارق رشيد الذي تحدث عن حقيقة الوضع الصحي لطارق ومدي دقة وخطورة الجراحة التي أجراها، واليوم اسمع خبر رحيل طارق.. رحيل أطيب وألطف خلق الله.. الإنسان الخلوق الدمث صاحب المبادئ والقيم النبيلة.. الفنان الذي قدم أدوارًا تدخل القلب بروحة وإنسانيته وموهبته الكبيرة التي لم تحصل علي ما تستحقها».