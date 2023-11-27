تفاصيل شخصية طارق عبد العزيز بمسلسله الأخير.. رحل أثناء تصوير أحد مشاهدها

رحل أمس الفنان طارق عبد العزيز، بعدما شعر فجأة، في أثناء تصويره لأحد مشاهد مسلسله الأخير، «وبينا اثنين»، وذلك ما كشفه المقربون، على رأسهم الفنان شريف منير الذي رحل «عبد العزيز» على يديه، قبل سقوطه أثناء التصوير، وهو يقول له: «مش قادر أقف على رجلي يا شريف».

أزمة لصناع مسلسل «وبينا اتنين»

رحيل طارق عبد العزيز، وكما هو المعهود في تِلك المواقف التي مرت كثيرًا في الوسط الفني، سيسبب أزمة لصناع مسلسل «وبينا اتنين»، خاصة وأن طارق كان يلعب شخصية رئيسية في العمل وهي شخصية صديق البطل، الذي يجسده الفنان شريف منير.

وهذا ما كشفته مؤلفة المسلسل أماني التونسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ نعت الراحل طارق عبد العزيز بكل حزن وأسى، قائلة: «الله يرحمه كان فنان وإنسان طيب جدا وحزن كثيرًا لسماع الخبر وحزنت أكثر أنني لم أكن بجواره لظروف سفري».

وكشفت التونسي عن الشخصية التي كان يلعبها طارق عبد العزيز في المسلسل أنه كان يلعب شخصية شريف صديق البطل، الرجل الثري الذي يمتلك الكثير من المحلات التجارية، ويعيش من ريع تِلك المحلات، وهو شخصية مُحبة للحياة، لكن لديه صدمة عاطفية قديمة في حياته، أثرت عليه، فقرر أن يعيش دون زواج طيلة حياته، فكان على رغم الثراء الذي يعيشه شخصية تُعاني الوحدة الشديدة، وحزين أغلب الوقت، ويحاول ملء حياته بالأصدقاء وبعض الأنشطة حتى يتغلب على هذه الأحاسيس.