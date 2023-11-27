مؤلفة مسلسل طارق عبد العزيز الأخير: الحل الدرامي أنسب من استبداله بآخر

تعرض أمس الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة، رحل على إثرها، وذلك أثناء تصويره لأحد مشاهد مسلسله الأخير «وبقينا اتنين»، والذي كان يجسد فيه شخصية صديق البطل، وشعر بهبوط شديد أثناء التصوير مما جعله يذهب للفنان شريف منير لمساعدته، ويقع على الفور وحين وصوله مستشفى الشيخ زايد أخبرهم الأطباء بأنه فارق الحياة.

صدمة كبيرة لصناع المسلسل

تساءل الكثير من هو الفنان الذي من المُمكن أن يحل محل طارق عبد العزيز لاستكمال المسلسل، وفي هذا الصدد قالت مؤلفة المسلسل أماني التونسي أن خبر وفاة طارق خبر حزين جدًا خاصة وأنه كما وصفته بالفنان الطيب والإنسان الأكثر طيبة، موضحة أن الخبر أصاب كُل صناع المسلسل بصدمة كبيرة، جعلتهم لا يفكرون في هذا الأمر، لكن من المفترض أن يحدث اجتماع لجميع صناع المسلسل في القريب العاجل للوقوف على كيفية مُعالجة هذا الحدث الأليم.

لكن تُرجح أماني التونسي أنه من الصعب استبدال طارق عبد العزيز بفنان آخر يستكمل دوره، خاصة وأن طارق قام بتصوير 50% من دوره الأمر الذي يجعل من الصعب إعادة مشاهدة مرة أخرى خاصة وأنه كان يجسد شخصية مهمة ورئيسية في العمل.

وأشارت إلى أنها تُرجع مُعالجة الأمر دراميًا، وليس أن يأتي شخص لاستكمال الدور، قائلة: «أنا مصدومة ومش متخيلة اللي حصل، لكن مظنش أن حد يجي يكمل الدور، وده بالنسبة لي هيبقى حل غريب لأنه صور نصف دوره، لكن أكيد هناك حلول درامية، لكن الصدمة أوقفت مخي عن التفكير في مُعالجة الأمر».

وفي سياق آخر، كشف التونسي تفاصيل الشخصية التي كان يلعبها عبد العزيز في العمل وهي شخصية شريف صديق البطل، الرجل الثري الذي يمتلك الكثير من المحلات التجارية، ويعيش من ريع تِلك المحلات، وهو شخصية مُحبه للحياة، لكن لدية صدمة عاطفية قديمة في حياته، أثرت عليه، فقرر أن يعيش بدون زواج طيلة حياته، فكان وعلى رغم الثراء الذي يعيشه شخصية تُعاني من الوحدة الشديدة، وحزين أغلب الوقت، ويحاول ملء حياته بالأصدقاء وبعض الأنشطة حتى يتغلب على هذه الأحاسيس.

ويشارك في مسلسل «وبقينا اتنين»، عددًا من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.