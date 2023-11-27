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الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية

كتب:

يارا أشرف
04:17 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبا عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت لاحق، توغل جيش الاحتلال، بقرية العساكرة في بيت لحم بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية، فضلا عن اقتحامه لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، إضافة إلى هجومه على مخيم الجلزون في رام الله واحتجازه فلسطينيا.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل
بقلم يارا أشرف