حدث ليلا| صدمة مدوية للاحتلال.. ونتنياهو يوافق على تمديد الهدنة بشرط

ما بين الصدمة المدوية التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي بشأن تغيب جنود بالجيش وخروج رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن إمكانية تمديد الهدنة بشرط، تتعدد الأحداث التي وقعت ليلا في نهاية اليوم الثالث والساعات الأولى من اليوم الرابع للهدنة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال.

صدمة مدوية للاحتلال الإسرائيلي

وخلال الساعات الماضية، قد شهد المجتمع الإسرائيلي، صدمة كبيرة بعدما تغييب أكثر من ألفي جندي عن الخدمة العسكرية خلال الحرب الجارية في قطاع غزة بدون إذن، والذي تم اعتباره بأنه «أكبر تخلف» شهده جيش الاحتلال منذ تأسيسه عام 1948.

نتنياهو يوافق على تمديد الهدنة بشرط

ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، مضيفا: «نرحب بإمكانية إطلاق سراح 10 محتجزين لكل يوم إضافي للهدنة»، في إشارة إلى إمكانية تمديد الهدنة.

أحداث أخرى

كما توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدان بالضفة الغربية منهم بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقرية العساكرة في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر بأريحا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وبخلاف ما جاء من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبعد ساعات من احتجاز مسلحين مجهولين ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات «أيزنهاور» أكملت عبورها مضيق هرمز في 26 نوفمبر لدخول مياه الخليج من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بحسب ما جاء في بيان رسمي، نشر عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس».