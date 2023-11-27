تشابهات بين طارق عبد العزيز وخالد صالح.. جمعهما الفن ونفس المصير

في لقاء سابق مع الفنان طارق عبد العزيز مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، تحدث عن صديقه الفنان خالد صالح، واصفًا علاقتهما بصداقة العُمر وصداقة استمرت منذ الجامعة، موضحًا أن خالد صالح كان «شيخ عرب» وشخص مُختلف ويحتوي الجميع ولا يوجد شخص «زعل يوم من خالد».

وتحدث «عبد العزيز»، أن هناك أشياء مُشتركة كثيرة بينه وبين الفنان خالد صالح، أولها العائلات متشابهة جدًا، فكان والد خالد صالح مدرس لغة عربية، وكذلك طارق عبد العزيز، وجد خالد صالح شيخ في الأزهر، وكذلك طارق، وأن الاثنين تربيا في منزل ريفي يوجد به القيم والمبادئ، موضحًا أن هذه الأشياء كانت سببا كبيرا في ارتباطهما عن باقي الزملاء من فريق الجامعة وحتى وفاة «صالح».

أيضًا من بين تِلك التشابهات بين خالد وطارق أن خالد صالح التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكذلك طارق عبد العزيز، الذي التحق بكلية الحقوق لكن بجامعة عين شمس، وفي العام الأول ذهب لمسرح الجامعة لكن لم يشعر بالراحة هناك، فذهب لمسرح جامعة القاهرة فوجد شخصيات مختلفة، من بينهم خالد صالح وقتها كان رئيس فريق التمثيل، ووصفه عبد العزيز في أحد اللقاءات، وجدت شخصا تشعر معه بالراحة وكأنه خالك أو عمك يُدعى خالد صالح، فقررت التحويل من حقوق عين شمس لحقوق القاهرة، لتكون هذه نقطة التقاء أخرى بين الشخصيتين.

تِلك العلاقة التي استمرت بكثير من التشابهات والأشياء المُشتركة، التي جعلت هناك ود وحب بينهما استمر بين طارق وأبناء خالد صالح فيما بعد، شاء لها الله أن تنتهي بنفس المصير، «الأزمة القلبية»، تِلك الأزمة التي أخذت مننا واحد من أكثر الفنانين المُبدعين الذين مروا على تاريخ مصر، وأخذت مننا أيضًا صديقه أمس واحد من أطيب فنانين مصر كما يُطلق عليه زملاؤه.

أعمال فنية جمعتهما

خالد صالح وطارق عبد العزيز أيضًا جمعهما عدد من الأعمال الفنية، كان أولها مسلسل موعد مع الوحوش بطولة خالد صالح، وبعدها تشاركا في فيلم فبراير الأسود، وكان آخر تِلك الأعمال هو مسلسل فرعون بطولة خالد صالح.