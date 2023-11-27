أسرار في حياة طارق عبد العزيز بعد رحيله.. عمل محاميا ليوم واحد فقط

رحل عن عالمنا، الفنان الطيب كما يُلقبه الجميع، طارق عبد العزيز عن عمر 55 عامًا نتيجة أزمة قلبية شعر بها أثناء العمل في تصوير أحد المشاهد بمسلسله الأخير «بقينا اتنين» مع الفنان شريف منير الذي سقط على يده أثناء التصوير ورحل بعدما أخبره: «مش عارف أقف على رجلي».

ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أسرارا في حياة الفنان طارق عبد العزيز:

- طارق عبد العزيز مواليد محافظة سوهاج لذلك كان من أكثر النجوم الذين يجيدون اللهجة الصعيدي في الأعمال الفنية، مثلما ظهر في فيلم «دكان شحاتة».

إجادة إلقاء الشعر

- كان يجيد طارق عبد العزيز في طفولته إلقاء الشعر وفي المرحلة الإعدادية حينما انتقل إلى القاهرة حصل على جائزة في إلقاء الشعر من الإدارة التعليمية.

- التحق بالمدرسة السعيدية بالجيزة وهناك كانت بداية معرفته بالمسرح.

- قرر التحويل في العام الأول بين حقوق عين شمس وحقوق القاهرة بسبب حبه لمسرح جامعة القاهرة فقط.

تخرج في كلية الحقوق

- بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1991 مارس المُحاماة ليوم واحد فقط ولم يتقبل طبيعة عملها وتركها، وقرر الانضمام لمعهد السينما.

- في بداية حياته الفنية ترك الفن لفترة طويلة وصلت 6 سنوات امتثالا لرغبة والدته التي كانت ترفض تمامًا أن يصبح ممثلًا خوفًا من الهواجس الغير حقيقية التي تحيط بعالم الفن والفنانين.

- أثناء فترة ابتعاده عن الفن تعرف على زوجته وأم ابنه وتزوجها في هذه الفترة وأنجب منها ابنه معتصم في تِلك الفترة.

- ابتعد عن الفن مؤخرًا لانشغاله بتدشين مشروع خاص.

- قال طارق عبد العزيز إنه قرر تدشين مشروع خاص كي لا يضطر للاحتياج للفن وإلا يضطر لقبول أعمال يخجل منها فيما بعد.