أحمد صياد يقدم ورشة «العالم الرقمي وصحافة الموبايل» بمنتدى مصر للإعلام

قدَّم أحمد صياد، مدير قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورشة «العالم الرقمي وصحافة الموبايل» في منتدى مصر للإعلام، وذلك عقب انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام بعنوان «عالم بلا إعلام»، بحضور أكثر من 2000 صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم.

وحملت فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية عنوان: «تحت القصف، الإعلام وسؤال المهنية»، وتحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين، أبرزهم إبراهيم عيسى وأحمد الطاهري وعمرو عبدالحميد، كما شارك عبر الفيديو حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة.

قصة بدء وتنامي وانطلاق قطاع الديجيتال

وتناول «صياد» في مستهل الورشة قصة بدء وتنامي وانطلاق قطاع الديجيتال والسوشيال ميديا بـ«القنوات الإخبارية» بقناة القاهرة الإخبارية خاصة، أنها تجربة جديدة في مصر كما تلقى تحديات ومنافسة شرسة مع نظرائها من القنوات الإقليمية والدولية خصوصًا، وأنهم يعملون منذ سنوات كبيرة لكن في فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين نجحت القاهرة الإخبارية في الانطلاق في هذا المجال بشكل قوى.

كما أوضح مدير قطاع الديجيتال، خلال الورشة، خطوات بث الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وسماتها ومعاييرها والتي من أبرزها السرعة خصوصًا، وأنّ المصادر تتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات تتداول بشكل لحظي.