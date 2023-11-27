خالد أبو بكر: شعرت بالفخر عندما شاهدت القنوات العالمية تنقل عن «القاهرة الإخبارية»

عبّر الإعلامي خالد أبو بكر عن سعادته بالتغطية الأخيرة لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن أحداث غزة منذ اللحظة الأولى، قائلا: «القاهرة الإخبارية نجحت في التعبير عن الموقف المصري، من خلال شبكة من المراسلين والمذيعين خلال تغطيتها للوضع في قطاع غزة».

خالد أبو بكر يتحدث عن التغطية الأخيرة لقناة القاهرة الإخبارية

وقال خالد أبو بكر في تصريحات لـ«الوطن»: «إعلام مصر كان له دور مهم عالمي، فكانت القنوات العالمية كانت تنقل عن القناة الإخبارية، خاصة في تغطية تفاصيل الهدنة ومتابعة الأحداث في قطاع غزة».

خالد أبو بكر: الأمر أشبه بخلية نحل

وأضاف: «فكان الأمر أشبه بخلية نحل لنقل المشهد كامل بالتسلسل الزمني، من خلال قطاع كبير من المراسلين، وآخر من المذيعين، وفي الحقيقة كنت في منتهى السعادة والفخر، عندما شاهدت لوجو القاهرة الإخبارية في كل الشاشات، فكنت أشاهد إعلام مصر ينقل عنه كل القنوات العالمية، الجميع يتابع الحدث من خلال الإعلام المصري، كلمات ولوجو تحيا مصر والقاهرة الإخبارية كانت موجودة على شاشات التلفزيون الإسرائيلي، فهذا إنجاز كبير في العالم بأكمله».