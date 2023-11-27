انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين 27-11-2023

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق والمزارع، انخفاضا تزامنًا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

ووفقا لبورصة الدواجن، انخفضت أسعار البيض الأبيض اليوم، حيث سجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115 جنيها في المزارع بدلا من 117 جنيها، وهو نفس السعر التي حددته مبادرة خفض الأسعار، وقد يرتفع السعر الذي يصل إلى المستهلك بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح، كما يختلف السعر من المبادرة عن التجار غير مشاركين في المبادرة.

أسعار البيض الأبيض

ووفق المتوسط السعري للبيع لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، يتم بيع كرتونة البيض الأبيض بين 140 و145 جنيها للمستهلك.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وانخفضت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية لتسجل 118 جنيهًا للطبق بدلا من 119، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا، كما انخفض أيضا سعر طبق البيض البلدي اليوم عند 137 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيها للطبق الأبيض.