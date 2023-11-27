إسرائيل تتسلم آخر قائمة من المحتجزين قبل الإفراج عنهم اليوم.. 11 اسما

حصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قائمة تتضمن أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، ويبلغ عددهم 11 محتجزا، تمهيدا للإفراج عنهم اليوم، آخر أيام الهدنة.

تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين يوميا

وتدخل الهدنة المؤقتة بقطاع غزة يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها، بينما قدمت دولة الاحتلال طرحا بتمديد الهدنة، مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم، إذ أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إسرائيل ستستأنف حملتها بكل قوة في غزة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة، وفقا لـ«رويترز».

البيت الأبيض يؤكد مواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين

أفاد البيت الأبيض في بيان، بأن «بايدن ونتنياهو توصلا لاتفاق عبر اتصال هاتفي، على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين».