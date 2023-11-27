ندوات مكثفة في مراكز الشباب بالإسكندرية لتعزيز المشاركة السياسية

عقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اجتماعات مكثفة مع الإدارات المعنية، لتكثيف عقد الندوات بمراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، لحث الشباب وفئات المجتمع السكندري على النزول للإدلاء أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بهدف إظهار مصر بشكل مشرف أمام العالم.

تكثيف المؤتمرات

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن دورنا المجتمعي يحتم علينا خلال تلك المرحله ان نوعي المجتمع السكندري بكل فئاته بأهمية الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم، مشيرة إلى إطلاق أولى المؤتمرات اليوم الاثنين من ديوان عام المديرية بحضور بيت العائلة المصريه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبمشاركة العاملين بالمديرية نحو تعزيز المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة مصر 2023.

يُذكر، أن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.