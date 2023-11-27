طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف تفاصيل تدهور صحة بايدن «الإداركية»: يعرضنا للخطر

قلق كبير في الشارع الأمريكي وسط تخوفات من الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بادين البالغ من العمر 81 عاما، وذلك قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ليخرج النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، الذي عمل طبيبا سابقا في البيت الأبيض ويفجر مفاجأة جديدة بشأن صحة «الإدارك العقلي» لبايدن.

العمر والتراجع الإدراكي يثيران القلق حوله

وقال «جاكسون» في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن هناك عاملان يثيران القلق بشأن بايدن الأول هو عمره والثاني ما وصفه بأنه تراجع الإدراك لديه، موضحا أن «التراجع الإدراكي لدى بايدن يحدث بسرعة».

جاكسون يطالب بعمل اختبار إدراكي

وكان جاكسون طبيبا لثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين هم جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وسبق له الحديث عن حدة إدراك بايدن، وطالب أكثر من مرة من إجراء اختبار إدراكي له، أو الانسحاب من سباق 2024 الانتخابي.

وأكد أن مهمة الرئيس مرهقة عقليا وجسديا هذا الرجل لا يستطيع ذلك، وبالتالي «أن مدى تدهور حالته خلال فترة وجوده في منصبه أمر لا يصدق»، مؤكدا أنه لا يمكن بقائه في منصبه للفترة المتبقية من هذه الولاية، ثم مدة انتخابية جديدة 4 سنوات: متابعا «إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير في الوقت الحالي».