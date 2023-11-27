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تدفق العائلات العالقة في مصر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح

كتب:

هاجر عمر
09:11 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

تدفقت العائلات الفلسطينية العالقة في مصر، إلى الجانب الفلسطيني، من معبر رفح، بناء على رغبتهم، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بأن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، منذ قليل، في آخر أيام الهدنة، مضيفا أن إسرائيل تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن تمديد الهدنة يوما إضافيا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين.

أضاف أن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم، لافتا إلى أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات قطاع غزة خلال أيام الهدنة، التي تنتهي اليوم.

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