باحث سياسي: مؤشرات إيجابية حول تمديد الهدنة الإنسانية على غزة بجهود مصرية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الهدنة على غزة جرى تنفيذ بنودها وتبادل الأسرى برعاية مصرية، وجرى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تبادل الأسرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «شوفنا تبادل الأسرى ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، والمؤشرات تقول إن الهدنة يجرى تمديدها مرة أخرى، الطرفين عايزين يمددوها لأيام أخرى، وهناك دعم دولي لمسألة تمديد الهدنة بين الطرفين».

وتابع: «الهدنة ما تزال مؤشر جيد وإيجابي على إمكانية وضع حل قوى على الأرض، لإنهاء الأزمة الجارية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، ومؤشر على إمكانية حل الأزمة الفلسطينية من خلال التوافق الإقليمي والدولي على مسألة تسوية القضية الفلسطينية».

نمو ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية

وأوضح أن العلاقات المصرية القطرية خلال السنوات الماضية شهدت نموا ملحوظا، من خلال تبادل للزيارات والاتصالات وتكثيف للتعاون، ليس فقط على مستوى الأزمة الفلسطينية، ولكن في قطاعات أخرى وملفات أخرى داخل منطقة الشرق الأوسط، كما أن مسألة الهدنة إحدى ثمار التعاون المصري القطري.