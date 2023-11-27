تفاصيل تطوير الهياكل التنظيمية بكليتي الحقوق والحاسبات في جامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً تنفيذياً رقم 2199، 2188 لسنة 2023 بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لكليتي الحقوق والحاسبات والذكاء الأصطناعي، وذلك بناءً على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132، و161 لسنة 2023.

تطوير الجهاز الإداري بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن تحديث هياكل الكليات يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وذلك بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضاً قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف رقم 35 لسنة 2019، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.وأكد أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، بالاضافة إلى اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

تعديلات وظيفية بجامعة سوهاج

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم ( كلية الحقوق )، من بينها استحداث وظيفتين بمجموعة الوظائف التخصصية وهم ( مدير إدارة العلاقات الثقافية – مدير إدارة عمليات الموارد البشرية)، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية إلى المستوى الوظيفى العالى ( مدير عام )، كما شمل التعديل أيضاً إعادة تقييم بعض وظائف التقسيمات التنظيمية ورفع مستوى 13 وظيفة بمجموعة الوظائف الإشرافية.

وفيما يخص كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي، أوضح رئيس الجامعة أن القرار تضمن استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير إدارة مكتبة بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم (كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

تعديل الهياكل التنظيمية بالكليات

وأشار أشرف القاضي أمين عام الجامعة إلى أن تلك القرارات جاءت استكمالاً لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تعديل هيكل كلية العلوم، واستحداث هيكل كلية التربية النوعية ، موضحاً أنه جاري حالياً دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.