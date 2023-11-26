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رياح عاصفة محملة بالأتربة تضرب سواحل كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
11:43 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
رياح عاصفة بالسواحل الشمالية وكفر الشيخ

رياح عاصفة بالسواحل الشمالية وكفر الشيخ

حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، المواطنين من أبناء كفر الشيخ، والمحافظات الساحلية، بضرورة الابتعاد عن مناطق الأشجار من الكفور، والكازورين، والتي تكون عرضة للسقوط في أي لحظة، وذلك جراء هبوب رياح عاصفة الآن ومحملة بالأتربة تضرب سواحل ومدن المحافظات الساحلية، والتي من بينها محافظة كفر الشيخ.

تحذيرات للسيارات المارة علي الطرقات

وأوضح الدكتور «عبد الله»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن على قائدي السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية السير قدر المستطاع بطرق خالية من زراعة الأشجار، حتى لا يصابوا بأي ضرر جراء نشاط الرياح وسرعتها الكبيرة حاليا، والتي تمتد ليوم غد الإثنين.

حالة الطقس في كفر الشيخ   

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد حذرت من نشاط كبير لحركة الرياح، وهطول أمطار اليوم، خاصة علي المحافظات الساحلية منها، حيث سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، في محافظة كفر الشيخ، 24 درجة مئوية للعظمى، و 16 درجة مئوية للصغرى ، كما سجلت نسبة الرطوبة 63%، و سرعة الرياح 21 كيلو /ساعة، والأمطار 8%.

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بقلم خير الله فؤاد