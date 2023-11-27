عاجل| عرض خليجي يهدد استمرار نجم الأهلي في يناير

تلقى المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا قطريًا بشكل رسمي من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن وكيل اللاعب المالي أليو ديانج نجح في توفير عرضًا من نادي قطر القطري لشراء اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي تقدم وكيل أليو ديانج بعرض من نادي قطر القطري بعدما وافقت لجنة تخطيط الكرة داخل النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، على رحيل اللاعب مع نهاية الموسم.

واستفسر وكيل أليو ديانج من إدارة الأهلي عن الطلبات المادية من أجل إرسال عرض رسمي من جانب نادي قطر القطري في الفترة المقبلة ومناقشة عروض احتراف اللاعب.

وفي نفس السياق، يرغب أليو ديانج الانتظار وعدم حسم مصيره في الوقت الراهن لحين المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا أملا في حصوله على عرض أفضل نظرًا لطوحات اللاعب في الاحتراف بأوروبا.

ديانج ضمن قائمة الأهلي أمام سموحة

ويدخل ديانج قائمة مباراة الأهلي استعدادًا لمباراة الفريق أمام سموحة والمقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.