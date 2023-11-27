أزمة كبيرة تهدد الأهلي بسبب كهربا وموديست | عاجل

يعيش النادي الأهلي أزمة غير مسبوقة فيما يخص «خط الهجوم»، وذلك قبل المباراة المهمة أمام سموحة بالدوري، والمقررة غدًا ضمن مباريات الجولة السابعة، لغياب عدد كبير من اللاعبين سواء للإصابة أو الإيقاف.ويتواصل غياب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباريات فريقه، في دوري NILe، بسبب الإيقاف بقرار من لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات، فيما يغيب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق بسبب الإصابة.

كهربا يغيب للإيقاف وموديست بسبب الإصابة

وينتهي غياب كهربا أمام سموحة التي تقام غدًا، ضمن مباريات دوري NILe؛ إذ بهذه المباراة تنتهي الـ6 مباريات التي حصل عليها اللاعب بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول بالموسم الماضي.

وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز، أمام كل من، المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة.

وينتظر أن يعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة، أمام فريق زد، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

في الوقت الذي يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن مباراة غدًا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة، والتي حالت دون تواجده في مباراة ميدياما الغاني، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.