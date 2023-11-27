خطوات استعمال ماكينات ATM لبيع الذهب والسبائك.. وموعد التطبيق الفعلي

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات استخدام ماكينات ATM لبيع الذهب، والتي اطلع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على الشكل الافتراضي لها، أمس الأحد، خلال انطلاق فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات في نسخته الثالثة والمقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس على مدار 3 أيام بدأ أمس الأحد، وينتهي غدا الثلاثاء.

خطوات استعمال ماكينات ATM لبيع الذهب

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن استعمال ماكينات ATM لبيع الذهب ستكون بعد إطلاقها رسميا، من خلال اتفاق إحدى الشركات الكبرى بمجال الذهب والسبائك مع بنك مصر، من خلال الخطوات التالية:

- ستعرض الماكينة سعر جرام الذهب يوميا.

- تظهر الماكينة للراغب في الشراء أوزان السبائك المتاحة بداخلها.

- يحدد المواطن الراغب في الشراء وزن السبيكة المراد سحبها من الماكينة.

- إيداع المبلغ المالي الذي ستظهره الماكينة على الشاشة، وفقا لسعر الجرام اليوم.

- تستخرج الماكينة بعد إيداع قيمة الوزن المحدد السبيكة المراد شرائها، بعد احتساب صافي العملية الحسابية التي تظهر على الشاشة.

موعد انطلاق ماكينة شراء السبائك الذهب

وأشارت المصادر إلى أن وقت تطبيق التجرية مرتبط بإجراءات تجرى بين بنك ناصر وشركة الذهب العارضة للفكرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.