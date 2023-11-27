طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي المُكون من 14 رقما، من خلال اتباع عدد من الطرق للتسهيل على الناخبين.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدثت قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي، الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في 4 خطوات، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي www.elections.eg.

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص بك.

4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي، والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024، حسب الجدول الزمني الذي أعلنته رسميا من قبل الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية، موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بالداخل.

وبالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 وتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة سيكون يوم 14 ديسمبر، وأيام 15 و16 من ذات الشهر للبت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة، ويوم 18 ديسمبر سيتم إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.