«المرأة والطفل» باتحاد العمال: ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

أكدت عايدة محيي الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن صوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 سيكون لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده ومشروعاته الضخمة التي نقلت مصر إلى مستوى متطور في كافة المجالات والقطاعات.

الرئيس السيسي له مكانة كبيرة في قلوب سيدات مصر

وأضافت في تصريح لـ «الوطن»، على هامش احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي عقدت اليوم بالقاهرة، أن للرئيس عبد الفتاح السيسي مكانة كبيرة في قلوب سيدات مصر نظرًا لاهتمامه الدائم بهن وحرصه في مختلف المناسبات على دعم المرأة وتقديرها؛ ففي عهده تم تمكين المرأة من خلال عدة مشاريع أبرزها تمويل المشروعات الصغيرة لنساء الريف، وإطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلًا عن تغليظ عقوبات ختان الإناث وتجريم الزواج المبكر: «نعم لمن وصف سيدات مصر بالعظيمات وجعلهن على قائمة أولوياته».

تقلد النساء المناصب العليا والقيادية في عهد السيسي

وأشارت محيي الدين، إلى تقلد النساء المناصب العليا والقيادية في عهده، إذ تضاعف عدد السيدات في السلطة القضائية، وتم تعيين المرأة على مقعد قاضية في مجلس الدولة، كما تم إلحاق عدد من السيدات في وظيفة مستشارة بالنيابة العامة لأول مرة، ودعت في نهاية حديثها جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات حتى يرى العالم أجمع كيف يمارس الشعب المصري الديمقراطية من أجل النهوض ببلده؟

يذكر أن المؤتمر حضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات اتحاد عمال مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه.