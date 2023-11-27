تطهير صفايات الأمطار ورفع 1035 طن قمامة في مدن كفر الشيخ

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن الـ13، علي مستوى محافظة كفر الشيخ، وكذلك رؤساء مجالس القري بالمحافظة، على ضرورة تطهير صفايات الأمطار، وذلك تحسباً لتقلبات المناخ، والتي يصاحبها هطول أمطار غزيرة خاصة علي السواحل الشمالية بالمحافظة، الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تشهد هطول أمطار غزيرة.

المدن الساحلية في شمال كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن حملات تطهير صفايات الأمطار شملت المدن الساحلية في كفر الشيخ، بالبرلس، ومطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، والتي تتعرض لتقلبات مناخية، علي مدار فصل الشتاء، وكذلك شملت الحملات باقي المدن والمراكز بالإقليم.

رفع 1135 طن مخلفات وأتربة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ال 13 مدينة ومركز شملت حملات موسعة للنظافة العامة، وتقليم الأشجار بالشوارع، ورفع جميع الأتربة من علي الطرقات والمخلفات، حيث بلغت بنحو 1135 طن مخلفات، مشيرا أن هذا الأمر يصب في المقام الأول لصالح المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك لتصبح المدن والمراكز جميلة ونظيفة.