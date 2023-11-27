أستاذ آثار: القطع المستردة من نيوزيلندا تتضمن أجزاء من مومياوات وصقر محنط

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الآثار التي استعادتها مصر من متحفين في نيوزيلندا تتضمن بقايا من الرفات البشرية، منها «قدم من مومياء، وأيد من مومياء، وبعض أجزاء عضوية، وبعض لفائف التحنيط، ومواد تستخدم للتحنيط، إضافة لمومياء صقر محنط»، مشيرا إلى أن هذه المقتنيات تم تسليمها إلى السفارة المصرية في نيوزليندا.

القيادة السياسية تولي اهتمام كبيرا بالآثار

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالآثار داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن دخول عدد من المتاحف الخدمة حديثا، على رأسها المتحف المصري الكبير ومتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة ومتحف سوهاج ومتحف الحضارة المصرية، وعلى المستوى الخارجي فإن هناك فريق عمل يقوم بجهود حثيثة طوال الوقت لتتبع الآثار المصرية التي تظهر في صالات العرض أو حتى بالمتاحف، ويضم فريق العمل الإدارة العامة للآثار المستردة والمكتب الفني للنائب العام ووزارة الخارجية والسفارات المصرية والانتربول الدولي.

مصر تستعيد قطع أثرية من متاحف العالم

وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن هناك وقائع سابقة لاستعادة مصر قطع أثرية من متاحف بدول مختلفة من العالم، منها التابوت الشهير المذهب الذي يعرض الآن بمتحف الحضارة والذي تم استعادته من احد متاحف الولايت المتحدة الأمريكية، غضافة لاسترداد التابوت الأخضر.