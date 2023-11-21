افتتاح مؤتمر طلابي في جامعة جنوب الوادي عن الآثار وتحديات القرن الـ21

أقيم، اليوم، المؤتمر الطلابي الأول بكلية الآثار تحت عنوان «الآثار وتحديات القرن الواحد والعشرين»، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل بكري رشيدي عميد كلية الآثار، والدكتور عصام حشمت محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تنمي مهارات الطالب البحثية، وتجعله قادرا على التفكير البناء لحل المشكلات والتحديات التي تواجهه، وتجعله ينتقل من مرحلة المتعلم إلى مرحلة الباحث الذي لديه القدرة على التقصِي المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها، وتعديلها، أو إضافة معلومات جديدة لها.

كما أشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى يسهم في توسعِها وتطورها، وكذلك تأهيل هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.