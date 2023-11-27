بني عبيد تستعد لانتخابات الرئاسة بتوفير كراس متحركة لذوي الهمم وكبار السن

عقد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، اجتماعًا تنفيذيًا لتجهيز المقار الانتخابيه استعداداً للإنتخابات الرئاسية، المقررة ديسمبر المقبل، بحضور نواب رئيس المركز، ومديرو الإدارات التعليمية والتموين والكهرباء ومياه الشرب والصحة ورؤساء الوحدات القروية.

تجهيز 19 مقرا انتخابيا في بني عبيد

وقال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إن الهدف من الاجتماع هو تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم كافة الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من يوم 10 حتى يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس المركز خلال الاجتماع، أنه سيتم تجهيز وتهيئة 19 مقرًا انتخابيًا سيضم بداخله 23 لجنة فرعية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهوله، والعمل على رفع كفاءة النظافة العامة داخل وخارج اللجان ورفع كفاءة دورات المياه واختيار اللجان بالدور الأرضي، لتسهيل عملية دخول المواطنين وتوفير كل وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني

وحث رئيس مركز المدينة، جموع الحاضرين وباقى المواطنين من أهالي المركز على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشددًا على أنه واجب وطني يعبر من خلاله الناخب عن رأيه بحرية تامة، مضيفًا: «إننا كتنفذين نعمل جميعاً على توفير كافة الخدمات والامكانيات المطلوبة لخروج العملية الإنتخابية بالشكل الذى يليق بأهالي مركز بني عبيد».

ويبلغ عدد المقرات الانتخابية المتواجدة بمركز ومدينة بنى عبيد 19 مقرا إنتخابيًا يتواجد به 23 لجنة فرعية بالمدينة والوحدات القروية، بإجمالي عدد أصوات 93966 ناخب وناخبة.