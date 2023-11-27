جامعة القاهرة توجه بتصميم دليل للطالب عن التنمية المستدامة والبيئة الخضراء

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ندوة بعنوان التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تنفيذ عملية التنمية المُستدامة، وتحقيق أهدافها التي توليها الدولة المصرية أهمية كبيرة، ورؤية مصر 2030.

رصد واقع المشروعات القومية

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن ندوة التنمية المُستدامة والتكنولوجيا الخضراء استهدفت تحديد المفاهيم الأساسية للتنمية المُستدامة، وأبعادها خاصة الاجتماعي والبيئي، وآليات تنفيذ استراتيجية التنمية المُستدامة في المجتمع المحيط خاصة في المجال التربوي، ورصد واقع المشروعات القومية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتحديد أدوار منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في تنفيذ هذه الآليات.

رفع الوعي بآليات التكنولوجيا الخضراء

وأوضح أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وزيادة الوعي والتفكير مع كثافة التدفق المعرفي والمعلوماتي، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي بآليات التكنولوجيا الخضراء، وتمكين أبناء الجامعة من مهارات مواجهة حروب الجيل الخامس، وتصميم دليل للطالب الجامعى للتنمية المستدامة والبيئة الخضراء.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، إن الندوة تمت في إطار عدة شعارات، وهي «كن عالِما مُمثلا لبلدك، وكن مسئولا اقتصاديا وأعمل وأنتج، وكن مسؤولا سياسيا وانتخب، وكن مفكرا وأبدع في تخصصك، وكن نموذجا أخلاقيا وأنشر ثقافة القيم السامية.