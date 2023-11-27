وليد فواز: تعرضت لمواقف غريبة مع السيدات بسبب «عبد الغني»

عبر الفنان وليد فواز عن سعادته بردود أفعال الجمهور على شخصية «عبد الغني» التي قدمها ضمن مسلسل «صوت وصورة»، بالرغم أنه كان يعاني أحيانا من عدم فصل الجمهور ما بين الشخصية التي يقدمها في المسلسل وشخصيته الحقيقية، مما كان يدفع الجمهور إلى توجيه تعليقات قاسية أو غاضبة له.

وقال فواز خلال ندوة تكريمه في «الوطن»: «رد الفعل الأصعب بالنسبة لي عندما ألتقيت فتاتين في مكان عام وبدأتا تنظران لي شزرا، فلم يفصلا بين دور عبد الغني وبين شخصي كـ واليد فواز، وكان هناك موقف آخر أثناء وقوفي في إشارة وقفت سيدة في سيارة بجانبي وقامت بسبي، وكان موقف مفاجئ بالنسبة لي لم استطيع التصرف ولكن عندما ترجمت ما حدث وجدت أنه نجاح».

وليد فواز: تعليقات البسطاء في الشارع على أعمالي هو النجاح الحقيقي بالنسبة لي

وأكد فواز أن رأي الشارع هو المعيار الأساسي للنجاح بالنسبة له، موضحا: «عندما يستقبلني البسطاء سواء كان عامل نظافة أو حارس عقار ويعبر لي أن إعجابه بالعمل والدور الذي أقدمه، وهو ما يسعدني للغاية وهو بالنسبة لي هو النجاح الحقيقي، ولكن هناك معيار آخر وهو ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، فهي تفتح أمامي باب للتواصل مع فئات مختلفة ومتابعة آرائهم عن قرب».