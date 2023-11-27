إدراج 5 مصريين على قائمة «فوربس» لأكثر الأشخاص تأثيرا تحت 30 عاما

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا، قدمه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول «قصص نجاح جديدة حققتها برامج الأكاديمية»، ومنها الحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، وكذا برنامج تنمية وتطوير.

وأكد «عاشور» أنّ التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الدولية، يعُد من أسباب النجاح، مشيرًا إلى أنّ الأكاديمية ستواصل دعمها لهذا التوجه بكل قوة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم للمبتكرين ورواد الأعمال بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

دعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للشباب

وأضاف الدكتور محمود صقر، أنّ أبطال قصة النجاح هم رواد أعمال شباب احتضنتهم ودعمتهم الأكاديمية ليصبحوا نماذج مضيئة في سماء عالم المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر والعالم، لافتًا إلى أنّ الأكاديمية لديها خطة تُنفذ منذ عام 2015، وبدأت تؤتي ثمارها في التصنيع المحلي لأجهزة التنفس الصناعي والصوامع البلاستيكية والأرز الهجين ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وساهم ذلك في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي.

كيانات اقتصادية ناجحة

وأوضح أنّ هناك 5 من أصحاب الشركات المُحتضنة «Crafty - Eyouth - Seavo - ReNile - Cropsa»، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، وكذا 3 من الشركات الناشئة ضمن برنامج تنمية وتطوير موقع متميز في قائمة فوربس تحت سن الـ30 عامًا لعام 2023، التي تضم مجموعة من رواد الأعمال والمُبتكرين والرياضيين، وتُسلط الضوء على الإنجازات المتميزة للشباب العربي تحت سن الثلاثين، لافتًا إلى أنه تبلغ قيمة هذه الشركات حسب التقديرات الأولية للخبراء بنحو 40 مليون دولار، ووفرت الآلاف من فرص العمل.

وأشار إلى أنّ مُخرجات برنامج «تنمية وتطوير»، يأتي ضمن جهود الأكاديمية التي أثمرت عن إدراج ثلاثة من مشاريعها الناشئة، وهي «Eyouth وGreen Fashion وRenile» ضمن قائمة Forbes 30 under 30، إذ يقدم هذا البرنامج، مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل التدريب والإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتطوير الشركات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة، مؤكدًا أنه استفاد من هذا البرنامج حتى الآن أكثر من 2000 رائد أعمال، ساهموا في خلق أكثر من 6000 فرصة عمل.

ومن جهته، أشار الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية والمُشرف على قطاع التنمية التكنولوجية، إلى أنّ رحلة النجاح لم تكن سهلة، إذ بدأت رحلة مؤسسي شركتي ReNile وSeavo من «حاضنة ابني» في 2018، وهي إحدى الحاضنات التي يدعمها البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، مضيفًا أنّ الأكاديمية قدمت للشركة الدعم المادي الذي بلغ 200 ألف جنيه.

وأكد أنّ شركتي «EYouth وCrafty»، قد تم احتضانهم بـ«Edventures»، التابعة لشركة نهضة مصر، وهي من أبرز حاضنات برنامج انطلاق الـ43، والمُنتشرة في 12 محافظة، إذ حصلت الشركة على الدعم المالي الذي وصل إلى 500 ألف جنيه، فضلاً عن الدعم الفني والتدريب في مجالات ريادة الأعمال والتسويق والدعم القانوني وإدارة الأعمال.

وشركة Cropsa ومؤسسها أبانوب جمال، احتضنتها الأكاديمية، بداية من دعم مشروع التخرج الخاص بـ«أبانوب»، مرورًا بفوزه في معرض القاهرة الدولي للابتكار، الذي تنظمه الأكاديمية سنويًا.

ونوه نائب رئيس الأكاديمية إلى أنّ انتقاء المشروعات في جميع الحاضنات، يتم عن طريق خبراء مُتخصصين، لديهم رؤية أنّ تحقق شركاتهم نجاحًا كبيرًا، وكي يُصبح هؤلاء الشباب ناجحين في عالم ريادة الأعمال.