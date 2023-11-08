«التضامن» تكشف أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة، موضحة أنّ الحملة بدأت في محافظات «سوهاج - قنا - السويس - الإسماعيلية - شمال سيناء - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الإسكندرية - القليوبية - الجيزة - القاهرة»، وستتوسع تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية.

وترصد السطور التالية، أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، مع توضيح شروط استخراجها، ونوعية الإعاقات التي يتم تسجيلها.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا للجدول التالي:

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ حملة هنوصلك تستهدف الوصول إلى ذوي الإعاقة في أماكنها بهذه المحافظات، ومن حق أي شخص من ذوي الهمم التقديم على كارت الخدمات المتكاملة بشرط استيفاء الشروط.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي.

- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».