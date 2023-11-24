أماكن تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة في محافظة جنوب سيناء

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، 3 مكاتب لتقديم التظلمات على رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023 على مستوى المحافظة.

وقال أنور محمود وكيل وزارة التضامن بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ"الوطن": "هناك لجنة متخصصة تبحث وتستقبل شكاوى المواطنين بشأن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة 2023".

أماكن استلام التظلمات

وأشار إلى أن المكاتب التابعة للتضامن التي تستقبل التظلمات من خلال 3 مدن هي :1- "مدينة طور سيناء " و مقرها مركز التأهيل الاجتماعي خلف مسجد المنشية و بجوار موقف الجبيل .

2- "مدينة أبو زنيمة " و مقرها الإدارة الاجتماعية و هي مخصصة لخدمة قاطني مدن خليج السويس.

3- "مدينة دهب" و مقرها الإدارة الاجتماعية و هي مخصصة لخدمة قاطني مدن خليج العقبة.

أعداد التظلمات التي تقدمت

وأكد " وكيل الوزارة" أن مكتب طور سيناء يضم 5 لجان "2" بصري و"2" حركي و"1" سمعي ، و تم حتى الآن استقبال 83 حالة تظلم منها 63 تم رفضها وقبول 10 حالات، ويوجد 10 حالات أخرى تستكمل التقارير الطبية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» وذلك لاستخراج مليون بطاقة من كارت الخدمات المتكاملة 2023، وذلك بهدف التيسير على ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء الجمهورية.

ونوهت الوزارة على خطوات رفع التظلم وهي :

1- على المواطن أن يقدم التظلم من خلال مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

2- تقديم التظلم ورقيًا .

3- تقديم التظلم من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات

4- يمكن للمواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.