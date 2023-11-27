رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين

كتب:

هانى حسن
11:19 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الجرائم التي تحدث في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات الموقعة، وقوضت حل الدولتين.

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين

وأضاف«الصفدي» خلال كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وضع حد للحرب في غزة 

وأكد وزير الخارجية الأردني أننا سنواصل العمل لوضع حد للحرب في غزة، وأن حل الدولتين هو المسار الوحيد لإحلال السلام، ولا نقبل خطة التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها.

 

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية الأردني: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا

وزير الخارجية الأردني: حل الدولتين يلبي حقوق الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب

وزير الخارجية الأردني: أكدنا لـ«بلينكن» رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم
بقلم هانى حسن