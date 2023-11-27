وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الجرائم التي تحدث في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات الموقعة، وقوضت حل الدولتين.

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين

وأضاف«الصفدي» خلال كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وضع حد للحرب في غزة

وأكد وزير الخارجية الأردني أننا سنواصل العمل لوضع حد للحرب في غزة، وأن حل الدولتين هو المسار الوحيد لإحلال السلام، ولا نقبل خطة التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها.