وزير الخارجية الأردني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، وما تنتجه من قتل الأبرياء وتسببه من دمار ونرفض توصيفها دفاعاً عن النفس، وهي حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم.

وأضاف «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، وتذيعه قناة القاهرة الإخبارية، أن القتل يجب أن يتوقف وتحصين إسرائيل من القانون يجب أن ينتهي.

ولفت إلى أن هذه ليست حربا دينية أو بين المسلمين واليهود، ولكن هي حرب لا بد أن تُوقَف وألا نسمح للويلات الخطيرة التي نراها أن تُرتكب.

وتابع: «ندين قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقلقون للغاية حيال الوضع في الضفة الغربية، وأعمال القتل وخرق القانون الدولي لا يمكن أن يستمر هناك ولا يجب السماح للمستوطنين بشن غاراتهم على المجتمعات الفلسطينية.»