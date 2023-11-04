وزير الخارجية الأردني: أكدنا لـ«بلينكن» رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن حديث وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي كان صريحا ومباشرا وشاملا ومعمقا، وعكس مواقف عربية وأمريكية متباينة فيما يتعلق بما يجب فعله فوريا لإنهاء العدوان على غزة، لكنه أكد الحرص المشترك على استمرار انخراط بلاده بشكل مكثف لوقف الكارثة التي تسكن المنطقة لأجيال.

وأضاف «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، وتذيعه قناة القاهرة الإخبارية، أن الجميع يريد السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين سبيلا لضمان أمن المنطقة والفلسطينيين وكل شعوب المنطقة.

وأوضح أن هناك نقاط التقاء بين الموقف الأمريكي والعربي الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب الذين كانوا في الاجتماع، وشملت ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري والمستدام لقطاع غزة، واستئناف تقديم الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإطلاق المدنيين ورفض تهجير الفلسطنيين من وطنهم.