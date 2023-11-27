جهود الدولة لتنمية سيناء.. إنفاق 600 مليار جنيه لاستعادة البنية التحتية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء».

وذكر التقرير أن الدولة استطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء عن طريق تحقيق التنمية التي تعتبر الضمان الأساسي لاستقرارها والقضاء نهائيا على أي محاولة للإرهاب.

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء في رسالة واضحة

ووجه الرئيس السيسي بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية على هذه الأرض، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدين من هذه المشروعات وهم من سينفذون نسبة كبيرة منها لتعمل الدولة على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

جهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء على مدار 10 سنوات

وذكر التقرير، أن جهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء على مدار 10 سنوات كانت نموذجا حقيقيا عكس إرادة الوطن في التعمير بعد حرب دامية قادتها مصر للقضاء على الإرهاب، وأنفقت خلال الأعوام الماضية قرابة 600 مليار جنيه لاستعادة البنية التحتية التي جرى تدميرها بالكامل في شمال سيناء.