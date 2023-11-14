إطلاق مشروع التنمية الشاملة وتمكين المرأة بمركز طما

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج اليوم بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياه جنوب الصعيد لقاء تعريفي لمشروع التنمية الشاملة وتمكين المرأة بمركز طما في وحدة الشئون الاجتماعية بقرية الحسامدة.

وقالت المهندسة هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أن اللقاء تم بمشاركة فتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة المعلق، ومدير وحدة الشئون الاجتماعية بقرية الحسامدة وبحضور المواطنين، وفريق عمل المشروع بالمؤسسة.

نشاط صناع الحياة بسوهاج

أضافت الشافعي: عرضت مؤسسة صناع الحياة خلال اللقاء نشاطها بالمحافظات، ويتمثل في 9 مكاتب داخل 9 محافظات و 22 جمعية بـ22 محافظة بسواعد أكثر من 15000 متطوع، وتتنوع خدماتها في شتى المجالات بينها الاحتياجات الأساسية والتعليم والبيئة والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع تمكين المراءة بطما

وكشفت الشافعي، عن الأنشطة المتعددة بالمؤسسة في مركز طما، وأوضح عاطف حلمي مدير مشروع التنمية الشاملة وتمكين المرأة بمركز طما، أن المشروع يسعى للمساهمة في تمكين المرأة ودماجها في المجتمع من خلال مشاركتها الفعالة في أنشطة مختلفة داخل المشروع، كما يقدم المشروع خدمات منها فصول محو الأمية وجلسات توعية وجمع بيانات الأسر والتمكين الاقتصادي للسيدات.