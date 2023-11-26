نقل فرع مجمع محاكم العريش إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بشمال سيناء

أصدر المستشار عمر مروان ، وزير العدل، القرار رقم 7075 لسنة 2023 وجاء فيه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (272) بتاريخ 12نوفمبر2023 قرر التالي:

تضمنت المادة الأولى من القرار نقل مقر فرع العريش من مجمع المحاكم بشارع شبين الإسماعيلية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالعريش ضاحية السلام خلف مبنى مصر للطيران بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت المادة الثانية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .