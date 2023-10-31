قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلي يعلن الانطلاق لشن هجوم بري بقطاع غزة

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلي أكد الانطلاق لشن هجوم بري على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وشهد قطاع غزة الفلسطيني هجمات شرسة خلال الأيام الماضية، إذ حاولت قوة تابعة لجيش الاحتلال التوغل داخل القطاع من الشمال؛ لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية والتي كبدتها خسائر فادحة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق عن سقوط إصابات بصفوف جيش الاحتلال خلال محاولة التوغل البري، إذ أصيب 3 جنود بإصابات بالغة، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ورافق الهجوم البري الذي نفذته وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، قصفا مدفعيا مكثفا وغطاء ناري عنيف نفذته طائرات جيش الاحتلال، إذ تعرضت عدة مناطق في شمال قطاع غزة لقصف عنيف.