أماكن مراكز شباب المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة

كشفت محافظة القاهرة، عن ضم أحياءها عددا كبيرا من مراكز الشباب، لتشجيع ودعم الأنشطة الرياضية أمام الشباب والفتيات، استمرار لجهود المحافظة المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وجاءت مراكز الشباب وفقا لما أعلنته محافظة القاهرة على النحو التالي:

مراكز شباب المنطقة الجنوبية

- مركز شباب السيدة زينب.. 13 عبد المجيد اللبان السيدة زينب

- مركز شباب زينهم.. مساكن زينهم السيدة زينب

- مركز شباب القلعة.. ميدان صلاح الدين بالقلعة

- مركز شباب الأباجية.. أسفل الكوبري «الأوتوستراد»

- مركز شباب المواصلة.. طريق الأوتوستراد التونسي

- مركز شباب الإمامين والتونسى.. 66 ش الكردي الأمام الشافعي

- مركز شباب السيدة نفيسة.. ميدان السيدة نفيسة

- مركز شباب الإمام الليث.. شارع الفسطاط الجديد

- مركز شباب المقطم.. المقطم الهضبة الوسطي، الخليفة

- مركز شباب نور المقطم.. الهضبة السفلى بالمقطم، السبعين فدان

مصر القديمة

- مركز شباب المنيل.. شارع بين المدارس المنيل

- مركز شباب عين الصيرة.. 15 شارع المساكن الشعبية

- مركز شباب الفسطاط.. شارع الساحة كوم غراب مصر القديمة

- مركز شباب الزهراء.. 41 ش المدابغ الشيخ مبارك

- مركز شباب أبو السعود.. ش الفسطاط - أبو السعود - طريق صلاح سالم

- مركز شباب النهضة.. 1 ش الشريف وادي عنتر مصر القديمة

- مركز شباب البساتين.. ش 77 أمام مستشفى الريان- المعادي

- مركز شباب البساتين.. شارع الجزائر المعادي الجديدة

- مركز شباب المعادي الجديدة.. شارع الجزائر المعادي الجديدة

- مركز شباب صقر قريش..عمارات صقر قريش أمام مكتب بريد صقر قريش

مراكز شباب بحلوان

- مركز شباب دار السلام.. طريق حلوان الزراعي خلف شركة النصر للتليفزيون

- مركز شباب طرة الحيط.. طريق مصر حلوان الزراعي - محطة مترو كوتسيكا

- مركز شباب طرة الأسمنت.. طرق الأوتوستراد شرق السكة الحديد

- مركز شباب زهراء المعادي

- مركز المستقبل بطرة.. ش مسجد الرحمن- جمعية سائقي القطارات

- مركز شرق حلوان.. 12 ش لطيف - حلوان

- مركز حلوان الجديدة.. الشارع الغربي - حلوان

- مركز نهضة شرق حلوان.. مساكن شرق حلوان - مساكن الإسكندرية أمام الفرن الآلي

- مركز عرب كفر العلو.. ش الشيخ محفوظ بكفر العلو - حلوان

- مركز المعصرة.. ش إسماعيل فرج المعصرة المحطة

- مركز 15 مايو.. مدينة 15 مايو مجاورة 8

- مركز التبين.. شارع وسط المساكن - التبين الصناعية