«أمن المنافذ» يضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب نقد، وقضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية، إلى جانب ضبط 2060 مخالفة مرورية، و42 قضية أمن عام.

كما تمّ تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا، مع ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.