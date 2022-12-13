حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يكره التغييرات المفاجئة في حياته سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، كما أنه شديد الثقة بنفسه، ويحب أن تسير أموره بمنتهى الهدوء والتروي، ويحب الاستقرار أسريًا ومهنيًا.

يتمتع مولود الثور بشخصية قوية تمكنه من تحقيق طموحاته المهنية بشكل واضح وسريع، ويرفض أن يُصاب باليأس أو الإحباط، ويحب الرفاهية والراحة ويعشق الطبيعية، كما يكره تعرضه لأي من أنواع الضغوط سواء على المستوى الأسري أو المهني.

ومن خلال السطور التالية، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد عاطفيا

اليوم عليك أن تتحكم في انفعالاتك مولود برج الثور على الصعيد المهني، لذا اهتم بمشاعر من حولك لتحقق توافقًا معهم، خاصة أن القمر موجود في محور برجك ما يمدك بالقوة والثقة لتفعل ما تشاء، لذا انطلق في تحقيق طموحاتك ومشروعاتك مع توخي الحذر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اكتمال القمر اليوم موجود في منزل المال، ما يدعوك للحذر والتحفظ أمام بعض الاقترحات المقدمة لك التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة، وعلى الرغم من التشوش والضغوط، فإنها تعطي اهتمامَا كبيرًا اليوم بالنسبة لمظهرك، لذا يجب أن تتعامل برقة ولطف اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.