وصول 66 ألف طن قمح من فرنسا لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 32 سفينة، منها السفينة «CHRISTIANA P» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 229 متر وعرضها 32 متر قادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادر من البضائع العامة 10122 طن

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و122 طنا، تشمل 314 طن كحول و7786 طن يوريا و2022 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و370 طنا تشمل 11422 طن خردة، و6657 طن حديد، و1500 طن فول صويا، و5600 طن بضائع متنوعة، و1290 طن زيت، و3389 طن قمح، و14191 طن ذرة، و500 طن خشب زان، و105 أطنان جرارات.

وأشار المركز الإعلامي لميناء دمياط، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 758 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5219 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 102211 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372 ألفا و96 طنًا.

عدد الشاحنات دخولا وخروجا من الميناء

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة.