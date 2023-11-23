تفاصيل حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 13 سفينة خلال الـ24 ساعة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 32 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30 ألفا و826 طنا، تشمل 255 طن كحول و16ألفا و312 طن يوريا و 14 ألفا و259 طن علف.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و932 طنا، تشمل 10 آلاف و800 طن خردة، و4300 طن حديد، و6 آلاف طن فول صويا، و2898 طن ابلاكاش، و300 طن زيت، و16 ألفا و564 طن قمح وألف طن كسب فول صويا، و 15 ألفا و418 طن ذرة، و2090 رأس ماشية عجول تسمين بإجمالي وزن 652 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1248 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 99 ألفا و26 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 379 ألفا و608 أطنان، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1095 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5 آلاف و484 شاحنة.