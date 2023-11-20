ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2487 طنا تشمل 2347 طن ملح و140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16799 طنا تشمل 7240 طن خردة و2620 طن حديد و1000 طن فول صويا و5339 طن قمح و600 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5716 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 92200 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 389358 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2303 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3756 شاحنة.